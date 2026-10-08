Renewable Aktie
WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052
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08.10.2026 17:29:25
Plug and Arcadia eFuels Sign Strategic Partnership Covering More Than 1 GW of e-SAF Projects, Starting with 280 MW to Turn Danish Renewable Electricity into Jet Fuel
Plug has signed a 280-megawatt (MW) GenEco electrolyzer supply agreement with Arcadia eFuels for Project ENDOR in Denmark, together with a strategic cooperation agreement covering Arcadia’s future projects. The agreement follows three years of joint engineering work, and deliveries will begin after the project issues notice to proceed.
Read full press release HERE
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