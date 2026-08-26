Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.08.2026 23:30:23
Plug-in balcony solar panels to go on sale in UK for first time
DIY system will be stocked by big retailers, starting with Argos, enabling more homes to lower bills by generating own electricityPlug-in solar panels will go on sale in the UK for the first time from Thursday, allowing households unable to use rooftop panels to also generate their own cheap electricity.Households across the country will be able to join the millions across mainland Europe who generate their own renewable electricity using “balcony solar panels”, which will be stocked by some of the UK’s biggest retailers. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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