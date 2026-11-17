Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
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17.11.2026 13:37:32
Plug Launches GenEco™ Scale, an Integrated Electrolyzer Plant Offering with Arcadia eFuels’ 280 MW Project ARC as First Customer
Plug announced the commercial launch of GenEco Scale, a new integrated electrolyzer plant offering for utility-scale hydrogen production, with Arcadia eFuels as its first customer for the 280-megawatt (MW) hydrogen plant at Project ARC in Texas.
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