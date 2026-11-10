Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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10.11.2026 15:15:31
Plug Power: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Plug Power (NASDAQ:PLUG) announced that its quarterly net cash usage fell to approximately $28 million, marking its lowest cash burn of the year. The company's focus on operational discipline and gross margin recovery is starting to show in its core material handling and electrolyzer segments, which split water into hydrogen fuel. Three things management said stand out.
Operational discipline helped reduce quarterly cash consumption while avoiding equity dilution from its ATM (at-the-market) equity issuance program, which lets a business sell shares gradually into the public market.
Deployments of GenDrive hydrogen fuel cell units more than doubled year over year, setting up high-volume replacement opportunities with major enterprise customers.
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