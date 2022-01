Plug Power: Heftiger Wochenstart

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Am gestrigen Montag ging es an den weltweiten Börsen zur Sache. Neben den bisherigen Belastungsfaktoren wie Inflation und steigenden Zinsen kommt nun die drohende Eskalation zwischen der Ukraine und Russland hinzu. Auch die Aktie von Plug Power hat es dabei gebeutelt. So steht es nun um den Wert.