Plug Power: Wichtige Bewährungsprobe

Der Start in die neue Woche ist an der Börse freundlich. Auch die Papiere von Wasserstoff-Titeln gewinnen leicht an Boden, so auch die Plug-Power-Aktie. Allerdings ist der Chart nach wie vor stark angeschlagen und befindet sich noch in einem Abwärtstrend. Damit der Ausbruch und die Trendwende gelingt, sind jetzt diese Marken wichtig.Die Aktie von Plug Power fiel am 28. Januar auf ein neues Tief bei 17,51 Dollar und notiert damit so niedrig wie zuletzt im November 2020. Im Anschluss kam es zu einer kräftigen Gegenbewegung und in wenigen Tagen verteuerte sich der Kurs um 30 Prozent bis auf 23,10 Dollar.Zum Ende der vergangenen Handelswoche setzen dann erste Gewinnmitnahmen ein und der Titel sackte wieder ab bis 20,63 Dollar. Dieses Level wurde nicht erneut unterschritten und damit fungiert die psychologisch wichtige 20-Dollar-Marke nun als Unterstützung.Vorbörslich wird die Aktie mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent taxiert, ein gutes Zeichen das die Bullen weiterhin in Kauflaune sind. Wenn sie das Momentum aufrechterhalten können und den Wiederstand bei 23 Dollar in den kommenden Tagen knacken, würde das frische Kaufsignal das Chartbild deutlich aufhellen.