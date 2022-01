Plug Power: Wichtige Woche steht an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem turbulenten Handel der vergangenen Tage zeigt sich der Kapitalmarkt zum Wochenstart wieder freundlich. Auch der Wasserstoff-Sektor profitiert von der positiven Stimmung und so wird die Aktie von Plug Power ebenfalls vorbörslich mit einem Kursaufschlag taxiert. Damit steht in dieser Woche eine wichtige Entscheidung an.Die Korrektur bei der Plug-Power-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter ausgedehnt und inzwischen hat der Titel vom Mehrmonatshoch im November bei 46,50 Dollar rund 60 Prozent an Wert verloren. Mehrere Erholungsversuche scheiterten bisher. Auch die wichtige 200-Tage-Linie bei knapp 30 Dollar konnte den Kursverfall nicht stoppen.Nun notiert die Aktie an einer weiteren wichtigen Unterstützung bei 18,50 Dollar. Diese Marke stellt das Jahrestief aus 2021 dar und ist daher von hoher Bedeutung. Hält dieses Level nicht, wird ein massives Verkaufssignal ausgelöst und weiterer Abwärtsdruck entsteht. Im Anschluss steht erst bei 13,70 Dollar, also rund 25 Prozent tiefer, der nächste starke Support bereit.