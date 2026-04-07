Plug Power-Aktie dennoch schwächer: CEO setzt auf mehr Transparenz - Großauftrag im Blick

Die Plug Power-Aktie legt deutlich zu und profitiert von positiven Unternehmensmeldungen. Ein Großauftrag und mehr Transparenz treiben die Fantasie der Anleger.

• CEO Crespo setzt mit Reddit-AMA auf direkte Kommunikation• Großauftrag im Wasserstoffgeschäft sorgt für neue Impulse• Aktie zuletzt mit starker Kursrally

Plug Power setzt auf Nähe zum Markt

Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power will den Dialog mit Investoren intensivieren. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird CEO Jose Luis Crespo am 16. April eine Live-Fragerunde auf Reddit veranstalten. Anleger sollen dort Einblicke in Strategie, Marktposition und operative Ziele erhalten.

Im Fokus stehen unter anderem die Weiterentwicklung des integrierten Wasserstoffgeschäfts, Fortschritte beim Ausbau der Produktionsinfrastruktur sowie die Rolle regulatorischer Unterstützung, insbesondere in Europa. Das Unternehmen betont dabei seinen Kurs hin zu mehr Kostendisziplin, Margenverbesserung und langfristiger Profitabilität.

Kurs reagiert deutlich auf neue Impulse

Die Börse honoriert diesen Schritt des Unternehmens: Am Ostermontag kletterte die Plug Power-Aktie zweistellig um 11,62 Prozent auf 2,69 US-Dollar und knüpfte damit an die Rally der Vorwoche an. Am Dienstag zeigt sich das Papier im NASDAQ-Handel aber zunächst schwächer und verliert zeitweise 7,25 Prozent auf 2,49 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf 36,55 Prozent.

Laut einem Bericht von "Insider Monkey" positionierten sich Anleger bereits im Vorfeld der erwarteten Unternehmensupdates verstärkt. Die Aussicht auf mehr Transparenz durch den neuen CEO scheint zusätzlich Vertrauen zu schaffen.

Großauftrag liefert operativen Rückenwind

Für zusätzliche Dynamik sorgt ein neuer Projektgewinn. Wie aus einem Bericht von "The Motley Fool" hervorgeht, wurde Plug Power mit einem Front-End-Engineering-Design-Auftrag für ein Großprojekt in Kanada betraut. Konkret soll das Unternehmen ein 275-Megawatt-Elektrolyseur-System für eine Wasserstoffanlage in Quebec liefern.

Das Projekt zählt zu den größten Aufträgen dieser Art in der Unternehmensgeschichte. Produziert werden soll unter anderem kohlenstoffarmer Ammoniak, der in der Industrie weiterverarbeitet wird. CEO Crespo sieht darin einen Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit von Plug Power im globalen Wasserstoffmarkt.

Führungswechsel und strategische Weichenstellung

Mit dem Amtsantritt von Crespo Anfang März hat sich auch die strategische Ausrichtung geschärft. Der frühere Chief Revenue Officer gilt als Treiber von Wachstum, Effizienz und Partnerschaften. Unter seiner Mitwirkung stiegen die Umsätze des Unternehmens in den vergangenen Jahren deutlich an.

Sein Fokus liegt nun darauf, die operative Umsetzung zu stärken und Plug Power auf einen nachhaltigen Profitabilitätspfad zu führen. Die direkte Kommunikation mit dem Kapitalmarkt könnte dabei ein zentraler Baustein sein.

Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at