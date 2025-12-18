Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll

Neue Hoffnung für Plug Power: Mit einem Großprojekt in Namibia und dem Fokus auf Effizienz will der US-Konzern verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Doch Anleger bleiben vorsichtig.

• Plug Power installiert 5-MW-Elektrolyseur für Afrikas erstes vollintegriertes Wasserstoffprojekt• Neuer CEO plant Profitabilität bis 2028 - Investoren zeigen Skepsis• Analysten sehen trotz Schwankungen ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent

Wegweisendes Wasserstoffprojekt in Namibia

Plug Power hat in Namibia einen 5-MW-GenEco-Elektrolyseur installiert und damit die erste vollintegrierte grüne Wasserstoffanlage Afrikas realisiert. Das Cleanergy-Solutions-Projekt in Walvis Bay kombiniert Solarenergie, Batteriespeicher und Wasserstoffproduktion zu einem geschlossenen System.

Der erzeugte Wasserstoff soll künftig Fahrzeuge, Hafen- und Schienenverkehr sowie kleinere Schiffe mit sauberem Antrieb versorgen. Das Vorhaben gilt als Modell für weitere Projekte auf dem Kontinent und soll Namibia als künftiges Exportzentrum für grünen Wasserstoff positionieren.

Strategiewechsel unter neuem CEO

Wie "The Motley Fool" berichtet, übernimmt Jose Luis Crespo im März 2026 den Chefposten bei Plug Power. Der bisherige Chief Revenue Officer verfolgt das Ziel, das Unternehmen ab 2027 operativ und ab 2028 auch auf Nettobasis profitabel zu machen. Crespo plant, den Fokus stärker auf den Markt für Elektrolyseure zu richten und die Expansion beim Bau neuer Wasserstofffabriken in den USA zu drosseln, da staatliche Förderungen zuletzt reduziert wurden.

Hintergrund ist die anhaltend schwache Ertragslage: Plug Power schrieb zuletzt einen Jahresverlust von rund 2,1 Milliarden US-Dollar, die operative Marge blieb tief im negativen Bereich. Beobachter werten die neue Strategie daher als Versuch, das Geschäftsmodell auf nachhaltigere Beine zu stellen.

Aktie zwischen Hoffnung und Skepsis

Trotz der finanziellen Belastungen konnte die Plug Power-Aktie im vergangenen Monat etwa 14,29 Prozent zulegen. Trotzdem blieb das Papier zuletzt erheblichen Schwankungen ausgesetzt: Seit Wochenbeginn geht es bergab, zuletzt rauschte die Aktie sogar 5,68 Prozent ab auf 2,16 US-Dollar.

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag deutet sich aber eine Erholung an: Anteilsscheine von Plug Power notieren zeitweise 12,98 Prozent höher bei 2,4403 US-Dollar.

Analysten von TipRanks zeigen sich trotz der Kursschwankungen verhalten optimistisch und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 2,83 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent entspricht. Marktbeobachter betonen, dass Plug Power zunächst stabile operative Fortschritte nachweisen müsse, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Bewertung bleibt umstritten

Nach Einschätzung von Simply Wall St erscheint die Aktie gemessen am Discounted-Cashflow-Modell deutlich unterbewertet, während Bewertungsmultiplikatoren ein weniger günstiges Bild zeichnen. Der faire Wert liege demnach bei rund 2,79 US-Dollar, wobei hohe Investitionsausgaben und Projektverzögerungen die Ertragslage weiterhin belasten könnten.

Branchenanalysten sehen darin eine Erinnerung daran, dass ambitionierte Wachstumsprojekte nur dann nachhaltig wirken, wenn sie in profitable Strukturen überführt werden. Gelingt es Plug Power, Effizienzgewinne aus Projekten wie "Cleanergy Solutions" in stabile Margen umzusetzen, könnte das Unternehmen langfristig wieder Boden gutmachen - bleibt aber vorerst ein Hochrisikowert im Clean-Energy-Sektor.

