Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Wasserstoff-Konzern
|
11.05.2026 22:18:00
Plug Power-Aktie in Grün: Konzern macht weiter Verluste - Umsatz steigt
Plug Power hat das erste Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mit roten Zahlen beendet. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 US-Dollar nach einem Minus von 0,21 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit wurden die Verluste weniger deutlich reduziert als erhofft: Experten hatten dem Unternehmen im Vorfeld ein EPS von -0,097 US-Dollar zugetraut.
Der Umsatz stieg unterdessen von 133,7 Millionen US-Dollar auf 163,5 Millionen US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 139,9 Millionen US-Dollar.
Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,53 Prozent stärker bei 3,75 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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