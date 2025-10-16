Plug Power Aktie

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

Investorenevents 16.10.2025 17:03:01

Plug Power-Aktie: Roadshows und Analysten wecken Interesse

Die Plug Power-Aktie schwankte an den letzten Handelstagen deutlich. Anleger sollten daher derzeit genau hinsehen und Chancen sowie Risiken abwägen.

• Plug Power bei weiterer Non-Deal-Roadshow vertreten
• Analysten passen Kursziele an
• Plug Power-Aktie zu teuer?

Zum Wochenstart erlebte die Plug Power-Aktie einen kräftigen Schub und beendete den Montagshandel an der NASDAQ um rund 14 Prozent höher. Auch am Dienstag setzten sich die Gewinne, wenn auch in geringerem Ausmaß, fort, bevor es am Mittwoch dann wieder um deutliche 4,94 Prozent auf 3,85 US-Dollar abwärts ging. Auf Sicht der letzten fünf Handelstag ist die Plug Power-Aktie damit jedoch insgesamt kaum vom Fleck gekommen und verbuchte nur einen mageren Aufschlag von 1,85 Prozent. Im NASDAQ-Handel am Donnerstag verharrt das Papier zeitweise unverändert bei 3,85 US-Dollar.

Plug Power mit Teilnahme an mehreren Roadshows

Kursbewegende Unternehmensmeldungen gab es von Plug Power selbst zuletzt kaum. Nachdem der Wasserstoffkonzern bereits am 9. Oktober die Teilnahme an Roadshows in Paris und Boston verkündet hatte, teilte Plug Power nun am Mittwoch mit, dass man auch an der Non-Deal-Roadshow von TD Cowen in Kanada teilnehmen werde. Diese findet noch in dieser Woche statt. An dem Investorentreffen, bei dem es - anders als bei klassischen Roadshows - nicht um ein unmittelbares Finanzierungs- oder Verkaufsgeschäft geht, werden Plug Power-CFO Paul Middleton sowie IR-Vizepräsident Roberto Friedlander teilnehmen, heißt es weiter. Der Wasserstoffkonzern unterstreiche mit der Teilnahme sein "anhaltendes Engagement für transparente Kommunikation, disziplinierte Umsetzung und intensives Engagement mit der Finanzwelt".

Analysten erhöhen Kursziele - aber mit gemischten Bewertungen

Eher als die Roadshows sorgten vor allem die jüngsten Analystenupdates für Gesprächsstoff und Bewegung bei der Plug Power-Aktie: So hoben die Experten von Susquehanna das Kursziel für die Plug Power-Aktie zum Wochenstart von 1,80 US-Dollar auf 3,50 US-Dollar an, gaben aber unverändert die Einstufung "Hold" ab. HSBC-Analysten hatten bereits Anfang Oktober ein höheres Ziel von 4,40 US-Dollar vergeben und die Aktie als "Strong Buy" bezeichnet.

Zuletzt gab es aber auch wieder eine kritische Stimme: So korrigierte Analyst Ameet Thakkar von BMO Capital sein Kursziel für die Plug Power-Aktie laut "TipRanks" am Mittwoch zwar von 1,00 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar nach oben, empfahl die Aktie aber immer noch zum Verkauf. Dies spiegelt sich auch in seinem angehobenen Kursziel wieder, das immer noch mehr als zwei Drittel unter dem letzten Schlusskurs des Papiers liegt.

Insgesamt bleibt die Gesamteinschätzung somit geteilt: Neben fünf Kaufempfehlungen gibt es laut "TipRanks" aktuell elf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Aus diesen ergibt sich ein Durchschnittskursziel von 2,63 US-Dollar. Für Investoren bedeutet das vor allem Eines: Es besteht kurzfristig Abwärtspotenzial. Daher bleibt bei der Plug Power-Aktie weiterhin Vorsicht angebracht.

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Unterstützungspläne für die Ukraine

Bildquelle: Plug Power Inc.

Plug Power Inc. 3,31 -1,30%

Plug Power Inc. 3,31 -1,30% Plug Power Inc.

