Plug Power-Aktie vorbörslich in Rot: Plug Power mit roten Zahlen trotz Umsatzplus

Plug Power ließ Anleger am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA in seine Bücher blicken.

Beim Umsatz meldete Plug Power für das abgelaufene Vierteljahr einen Wert von 220,7 Millionen US-Dollar. Hier hatten sich die Schätzungen der Experten im Durchschnitt auf 281,2 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem der Wasserstoff-Spezialist im Vorjahr noch 161,9 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Zahlen zum EPS für das vierte Quartal waren in dem Brief an die Aktionäre zunächst nicht zu finden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Plug Power-Aktie von 1,25 US-Dollar ausgewiesen. Im vorangegangenen Geschäftsjahr war ein Verlust von 0,82 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Analysten hatten daher nun ein negatives EPS von -1,096 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz von Plug Power belief sich auf 701,44 Millionen US-Dollar. Die Schätzung der Analysten hatte 756,5 Millionen US-Dollar betragen, nachdem das Unternehmen im Vorjahr 502,34 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.

Die Plug Power-Aktie zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,59 Prozent niedriger bei 13,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at