Plug Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Plug Power hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 163,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 133,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at