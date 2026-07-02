Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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02.07.2026 21:05:00

Plug Power Expects to Reach Profitability by the End of 2028. Here's What Could Go Wrong.

Making tremendous strides in sales growth over the past decade, Plug Power (NASDAQ: PLUG) has proven adept at selling customers on its fuel cell and hydrogen offerings. But the company's prowess at proving that these alternative energy endeavors could be profitable? Well, that's another story. Since its founding in 1997, Plug Power has consistently failed to turn a profit.But management has a plan to reverse that trend. Let's take a closer look at Plug stock and what could derail the company as management strives to achieve profitability.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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