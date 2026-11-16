Plug Power Has About $134 Million in Cash and Is Burning $28 Million a Quarter. Here's Why That Matters.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) reported its third-quarter results on Nov. 9, giving investors an updated look at its business progress and financial foundations. Sales and earnings beat expectations, with the business recording a break-even quarter on revenue of roughly $201 million while the average analyst estimate had targeted a loss of roughly $0.06 per share on sales of roughly $193.3 million.

But while Plug Power reported a break-even quarter, the company's cash position actually declined by $28 million due to capital expenditures, and its bottom-line earnings performance was bolstered by mark-to-market gains in the value of its investments. The company provided an update on its cash position, noting it ended the third quarter with roughly $134 million in unrestricted cash and short-term equivalents. Here's why the declining cash position is a significant issue for Plug Power investors.

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