Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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03.04.2026 12:05:00

Plug Power Is One of 2026's Surprise Stories. Here's the 3-Year Outlook.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) reported its fourth-quarter earnings on March 2. Shares immediately spiked in value. One month later, shares are still 25% higher than they were before the latest earnings announcement was made.Why did Plug Power stock rise so sharply after earnings were announced? And why have shares held onto their gains despite a marketwide correction? The answer may surprise you, and so might the company's prospects over the next three years. Some analysts believe shares have more than 200% upside potential over the next 12 months. But there are some critical risks to be aware of before jumping in. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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