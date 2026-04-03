Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
03.04.2026 12:05:00
Plug Power Is One of 2026's Surprise Stories. Here's the 3-Year Outlook.
Plug Power (NASDAQ: PLUG) reported its fourth-quarter earnings on March 2. Shares immediately spiked in value. One month later, shares are still 25% higher than they were before the latest earnings announcement was made.Why did Plug Power stock rise so sharply after earnings were announced? And why have shares held onto their gains despite a marketwide correction? The answer may surprise you, and so might the company's prospects over the next three years. Some analysts believe shares have more than 200% upside potential over the next 12 months. But there are some critical risks to be aware of before jumping in. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
03.03.26
|Plug Power-Aktie steigt nach Zahlen deutlich (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Plug Power-Aktie im Blick: Walmart-Einigung lässt Anleger jubeln (finanzen.at)
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|2,10
|8,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.