Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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12.08.2026 13:30:00
Plug Power Just Cut Its Losses in Half. Is It Time to Buy the Hydrogen Stock?
Plug Power's (NASDAQ: PLUG) turnaround strategy is showing meaningful progress. The pioneering hydrogen company's adjusted net loss fell by more than half in the second quarter, plunging from $0.18 to $0.07 per share. That might have investors wondering if now's the time to buy the hydrogen stock. I don't think that time has arrived just yet. Here's what I still want to see.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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