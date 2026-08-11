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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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Wasserstoff-Bilanz 11.08.2026 22:03:00

Plug Power kommt der Gewinnzone näher - Aktie gewinnt deutlich

Plug Power kommt der Gewinnzone näher - Aktie gewinnt deutlich

Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im abgelaufenen Jahresviertel.

Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2026 ist für Plug Power einmal mehr mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,14 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist ein Minus von 0,20 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Wasserstoffkonzern schlechter als erwartet, Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,078 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag unterdessen bei 178 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 174,0 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 169,1 Millionen US-Dollar gelegen, diese übertraf das Unternehmen somit.

Für das verbleibende Geschäftsjahr 2026 konzentriert sich Plug eigenen Angaben zufolge fokussiert auf drei strategische Pfeiler: Neben dem Ausbau der Vertriebspipeline zur Erreichung des korrigierten Umsatzwachstums von 15 bis 16 % steht die Weichenstellung für das Jahr 2027 im Vordergrund. Gleichzeitig soll durch strikte Kostendisziplin und eine höhere Marge im vierten Quartal der Sprung zu einem positiven EBITDA gelingen. Um die finanzielle Basis weiter zu stärken, setzt Plug auf nicht-verwässernde Kapitalmaßnahmen - insbesondere auf die geplante Monetarisierung von Rechenzentrums-Assets mit einem Zielvolumen von 275 Millionen US-Dollar.

Die Plug Power-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ zum Handelsschluss am Dienstag 5,21 Prozent höher bei 2,22 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com

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