Plug Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Plug Power hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -1,650 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 225,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 191,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,420 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,680 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Plug Power 709,92 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 628,81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at