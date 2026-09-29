Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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29.09.2026 20:46:51
Plug Power Partners With Arcadia EFuels For Project ENDOR
(RTTNews) - Tuesday, Plug Power Inc. (PLUG), a comprehensive hydrogen solutions provider, announced that it has signed a 280-megawatt GenEco electrolyzer supply agreement with Arcadia eFuels for Project ENDOR in Denmark, covering Arcadia's future projects.
The agreement follows three years of joint engineering work. Deliveries will begin once the project issues a notice to proceed.
The agreement makes Plug the preferred electrolyzer supplier for four additional Arcadia eFuels projects in Europe and the Americas, representing more than 1 GW of potential capacity. Arcadia will also receive priority access to Plug's manufacturing capacity as the projects move forward.
On the Nasdaq, the shares were trading 2.42 percent up at $1.9050.
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