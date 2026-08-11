Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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11.08.2026 16:56:01

Plug Power Reports $178 Million in Revenue and Raises Its 2026 Guidance. Here's What PLUG Investors Need to Know.

Plug Power (NASDAQ:PLUG) — a popular hydrogen fuel stock — popped after announcing second-quarter earnings on Aug. 10. Investors and analysts alike were impressed by the company’s progress towards profitability. Revenue gains and cost efficiencies helped the company beat estimates for both sales and profits.Plug Power posted an adjusted second-quarter loss of $0.07 per share. That beat Wall Street’s prediction of an $0.08 per share loss, while also handily outpacing last year’s result of an $0.18 per share loss.Narrowed losses were helped by a 15% spike in hydrogen fuel sales, which, in turn, was driven by rising demand among the company’s growing installed customer base. Sales overall ticked higher by 2.5% year-over-year to $178.3 million, beating consensus estimates by nearly $10 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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