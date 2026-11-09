Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Bilanz präsentiert
|
09.11.2026 22:14:08
Plug Power schlägt Erwartungen - Aktie gefragt
Beim Wasserstoff-Spezialisten Plug Power standen im am 30. September 2026 abgelaufenen 3. Quartal die Zeichen auf Break-Even. Im Berichtsquartal wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,00 US-Dollar aus. Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -0,065 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch -0,310 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der US-Konzern in den vergangenen drei Monaten Erlöse in Höhe von 200,6 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Umsatzplus höher aus als von Experten veranschlagt: Die Prognosen von 17 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar belaufen (Vorjahr: 177,1 Millionen US-Dollar).
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die Plug Power-Aktie auf das Zahlenwerk zeitweise mit einem Plus von 2,67 Prozent auf 1,5401 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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