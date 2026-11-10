Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Bilanz präsentiert
|
10.11.2026 15:35:00
Plug Power schlägt Erwartungen - Aktie trotzdem leichter
Beim Wasserstoff-Spezialisten Plug Power standen im am 30. September 2026 abgelaufenen 3. Quartal die Zeichen auf Break-Even. Im Berichtsquartal wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,00 US-Dollar aus. Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -0,065 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch -0,310 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der US-Konzern in den vergangenen drei Monaten Erlöse in Höhe von 200,6 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Umsatzplus höher aus als von Experten veranschlagt: Die Prognosen von 17 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar belaufen (Vorjahr: 177,1 Millionen US-Dollar).
Im NASDAQ-Handel reagiert die Plug Power-Aktie nach vorbörslichen Gewinnen auf das Zahlenwerk im regulären Handel mit einem Minus von zeitweise 3,37 Prozent auf 1,445 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
08.11.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.09.26
|Rally bei Aktien von Plug Power, NEL & Co. voraus? Was der hohe Ölpreis wirklich bewirkt (finanzen.at)
|
11.08.26
|Plug Power kommt der Gewinnzone näher - Aktie gewinnt deutlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.07.26
|Gegenwind für die Plug Power-Aktie: Kurszielsenkung dämpft operative Fortschritte (finanzen.at)
|
07.07.26
|Plug Power-Aktie gibt dennoch ab: Großauftrag in Australien an Land gezogen (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,24
|-7,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.