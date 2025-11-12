Plug Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Plug Power hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,250 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 177,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at