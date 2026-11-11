Plug Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Plug Power hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200,6 Millionen USD im Vergleich zu 177,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at