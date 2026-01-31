Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
31.01.2026 15:45:00
Plug Power Stock: A Deep-Value Investment or a Dangerous Holding?
For many investors, Plug Power (NASDAQ: PLUG) may seem like the ultimate long-term buy, given the world's ongoing energy needs. To others, however, it's a stock full of risk that isn't worth buying. In the past five years, the stock has lost a mammoth 97% in value.There are undoubtedly both significant risks and opportunities that come with Plug Power stock. Has it become such a cheap stock that it is a deep-value buy, or is it destined to go even lower?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Plug Power Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,79
|-8,02%
