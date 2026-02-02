Plug Power Aktie

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

02.02.2026 17:05:00

Plug Power Stock: Dead, or a Future Clean-Energy Beast in the Making?

Plug Power (NASDAQ: PLUG), a developer of hydrogen charging technologies, went public in 1999 at an IPO price of $150, adjusted for a reverse split. Today, it trades at about $2. Is this green energy stock dead, or will it recover and deliver massive gains for its patient investors?Plug initially planned to build hydrogen charging systems for entire homes. However, high infrastructure costs, regulatory challenges, and soft consumer demand derailed those plans, and it pivoted toward selling hydrogen cells, electrolyzers, and storage systems.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
