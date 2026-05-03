Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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04.05.2026 01:05:00
Plug Power Stock Is Still Under $30. Here's Why It's Time to Pounce.
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is soaring once again. Since 2026 began, shares have risen in value by more than 40%. Over the past 12 months, Plug Power stock has more than tripled.But here's the thing: Shares still trade at just $3 apiece. Over the past five years, however, shares have traded above $30 on three occasions. If shares did so once again, there would be nearly 1,000% in potential upside.Before you jump into this promising hydrogen stock, there are two things you must understand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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