Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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26.07.2026 21:30:00
Plug Power Stock Jumped 83% in the First 5 Months of 2026 Only to Give up 100% of the Gains. Here's What to Expect From the Hydrogen Stock the Rest of the Year.
In January 2025, Plug Power (NASDAQ: PLUG) had just experienced a massive run, with shares hovering just below $3. I questioned whether investors should continue trusting the popular hydrogen stock. My assessment was damning."Some businesses aren't worth an investment at any price," I concluded. "For me, Plug Power meets this threshold."My reasons were simple. On paper, hydrogen energy is very promising, especially when viewed as a climate solution. Most experts agree that hydrogen fuel use will rise over the coming decades, with demand especially from hard-to-decarbonize sectors such as aviation and steelmaking. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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