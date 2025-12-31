Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
31.12.2025 16:55:52
Plug Power Stock Just Popped. Is It a Buy?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock popped more than 5% in early trading Wednesday, the final trading day of 2025. The stock has already given back half its gains, though, and as of 10:40 a.m. ET is up only about 2.6%.Should investors view this as a second chance to bite the apple and buy some Plug stock before it goes back up? Or... not? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
