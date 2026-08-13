Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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13.08.2026 14:00:00
Plug Power to Participate in BTIG Investor Lunch and Oppenheimer Technology, Internet & Communications Conference
Plug Power will participate in two investor events on August 13, 2026, engaging with institutional investors to discuss the Company’s strategy, commercial execution, financial priorities, and long-term growth opportunities. In Manhattan, New York, Jose-Luis Crespo, Chief Executive Officer, and Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations, will participate in the BTIG Investor Lunch, where they will discuss Plug’s business strategy, commercial momentum, financial priorities, and execution across its integrated hydrogen platform. At the same time, Paul Middleton, Chief Financial Officer, will virtually participate in the Oppenheimer Technology, Internet & Communications Conference, providing investors with an update on the Company’s strategic priorities, capital allocation strategy, commercial progress, and continued execution toward long-term profitable growth. As global demand continues to grow for reliable, scalable energy solutions that support industrial decarbonization, energy security, and rising power demand, these meetings provide an opportunity for Plug to highlight the strength of its integrated hydrogen ecosystem and the Company’s continued focus on disciplined execution, commercial growth, and long-term shareholder value. Event Details Date: August 13, 2026 BTIG Investor Lunch Location: Manhattan, New York Participants: Jose-Luis Crespo, Chief Executive Officer; Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations Oppenheimer Technology, Internet & Communications Conference Format: Virtual Participant: Paul Middleton, Chief Financial Officer Additional information on Plug’s investor conference participation can be found in the Investor Resources section of the Company’s website: HERE The post Plug Power to Participate in BTIG Investor Lunch and Oppenheimer Technology, Internet & Communications Conference appeared first on Plug Power.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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