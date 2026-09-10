Plug Power to Participate in the Jefferies Renewables & Clean Energy Conference

Plug Power will participate in the Jefferies Renewables & Clean Energy Conference on September 10, 2026, in Manhattan, New York. Jose-Luis Crespo, Chief Executive Officer, and Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations, will meet with institutional investors to discuss Plug’s strategic direction, commercial growth opportunities, and execution across its integrated hydrogen ecosystem.

As governments and industries continue investing in clean energy infrastructure, the conference provides an opportunity for Plug to highlight the role hydrogen is playing in supporting industrial decarbonization, energy security, and growing power demand, while showcasing the Company’s expanding global project portfolio.

Event Details

Date: September 10, 2026

Event: Jefferies Renewables & Clean Energy Conference

Location: Manhattan, New York

Participants: Jose-Luis Crespo, Chief Executive Officer; Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations

Additional information on Plug’s investor conference participation can be found in the Investor Resources section of the Company’s website: HERE

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