Plug Power vor Event: Auf diese Marken müssen Sie achten

Am Mittwochabend ist es endlich so weit. In einer Telefonkonferenz wird der Wasserstoffspezialist Plug Power ein Update seiner Geschäfte verkünden. Das könnte der aktuell stark gebeutelten Aktie wiederum neue Impulse liefern. Trader sollten dabei unbedingt auf diese wichtigen Chartmarken achten.