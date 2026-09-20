Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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20.09.2026 08:05:00
Plug Power vs. Bloom Energy: Which Hydrogen-Adjacent Stock Actually Has a Real Business Model?
America's appetite for power is growing. Between booming artificial intelligence (AI) data centers, grid resiliencey, and expanding industrial demand, the Bank of America Institute projects U.S. electricity consumption to grow at a 2.5% annual rate over the next decade, five times faster than during the previous 10 years.
That shift could create opportunities for niche clean energy companies, including Bloom Energy (NYSE: BE) and Plug Power (NASDAQ: PLUG). Both are linked to the hydrogen economy, but they operate at very different points in the value chain, and one is delivering stellar growth, while the other is engineering a turnaround. Here's what investors need to know.
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