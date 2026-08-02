Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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02.08.2026 14:30:11
Plug Power vs. Occidental Petroleum: Which Energy Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors in 2026 face a clear choice between a speculative hydrogen pioneer and a profitable oil giant. Plug Power (NASDAQ:PLUG) and Occidental Petroleum (NYSE:OXY) represent two very different paths in the evolving energy landscape.Plug Power focuses on the future of green hydrogen and fuel-cell technology, while Occidental Petroleum produces traditional energy while investing in carbon capture. They are compared because they offer different ways to play the energy transition.Plug Power builds green hydrogen and fuel-cell solutions for global industrial applications. The company focuses on large-scale logistics, providing fuel to the material handling and e-mobility sectors. Walmart is a major customer, representing roughly 24.2% of consolidated revenues as of late 2025, adding a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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