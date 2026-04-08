Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.04.2026 19:30:00
Plug Power's New CEO Jose Luis Crespo Is Focused on Profitability. Is Now the Time to Buy the Clean Energy Stock?
Profitability has proven to be elusive for Plug Power (NASDAQ: PLUG) over the years. The hydrogen energy pioneer has been a public company for more than a quarter-century. Despite that, it reported a net loss of over $1.6 billion last year (more than double the $710 million in revenue it generated). New CEO Jose Luis Crespo wants to change that. Here's a look at whether now is the time to buy the hydrogen energy stock. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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