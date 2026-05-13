Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.05.2026 08:45:00
Plug Power's Revenue Growth is Accelerating. Is it Time to Buy the Hydrogen Stock?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) reported its first-quarter results this week. The hydrogen company's revenue growth rate accelerated while its margins meaningfully improved. It was a step in the right direction for a company that has struggled mightily over the years due to a challenging operating environment and persistent losses. Here's a closer look at Plug Power's first quarter report and whether the hydrogen stock is a buy.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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