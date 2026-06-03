Oppenheimer Holdings Aktie
WKN DE: A0X8PS / ISIN: US6837971042
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03.06.2026 15:00:00
Plug to Participate in Oppenheimer Non-Deal Roadshow
Plug Power will participate in a non-deal roadshow with Oppenheimer on June 3, 2026, in Manhattan, New York. Paul Middleton, Chief Financial Officer, and Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations, will meet with institutional investors to discuss the Company’s strategic priorities, financial objectives, and execution progress across its hydrogen platform. The meetings will provide an opportunity to engage directly with investors on Plug’s integrated approach to hydrogen infrastructure, operational performance improvements, and long-term growth opportunities across energy, industrial, and material handling markets. Event Details Date: June 3, 2026 Event: Oppenheimer Non-Deal Roadshow Location: Manhattan, New York, United States Participants: Paul Middleton, Chief Financial Officer; Roberto Friedlander, Vice President of Investor Relations Additional information on Plug’s investor conference participation can be found in the Investor Resources section of the Company’s website: https://www.ir.plugpower.com/events-and-presentations/default.aspx The post Plug to Participate in Oppenheimer Non-Deal Roadshow appeared first on Plug Power.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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