Plum Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Plum Acquisition A lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 180,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at