Plum Acquisition A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plum Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at