Plum Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Plum Acquisition A hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Plum Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 157,14 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at