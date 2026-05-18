Plum Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plum Acquisition A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Redaktion finanzen.at