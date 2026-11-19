Plum Acquisition A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Plum Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at