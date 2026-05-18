Plum Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Plum Acquisition A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plum Acquisition A 0,120 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Plum Acquisition A im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1700 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plum Acquisition A 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at