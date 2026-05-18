Plum Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Plum Acquisition A lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at