Plumas Bancor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Plumas Bancor präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,61 USD, nach 0,730 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plumas Bancor einen Umsatz von 32,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at