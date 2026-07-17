Plumas Bancor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Plumas Bancor hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 23,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at