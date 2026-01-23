Plumas Bancor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Plumas Bancor hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Plumas Bancor noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,5 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,54 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Plumas Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 106,63 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 73,25 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at