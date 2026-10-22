Plumas BancorpShs Aktie
WKN: A0EQ4V / ISIN: US7292731020
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22.10.2026 15:44:50
Plumas Bancorp Appoints Kelsey Cassinelli As New CFO To Succeed Richard Belstock
(RTTNews) - Plumas Bancorp (PLBC), the holding company for Plumas Bank, said on Thursday that Richard Belstock will retire as chief financial officer of Plumas Bancorp and Plumas Bank with effect from January 1, 2027.
Subsequently, the company has appointed Kelsey Cassinelli, currently its senior vice president and principal accounting officer, to succeed Belstock as CFO and principal financial officer with effect from the same day.
Prior to joining Plumas Bancorp and Plumas Bank in April, Cassinelli held various roles at KPMG LLP since 2016, including the position of senior manager.
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