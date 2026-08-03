WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.08.2026 13:31:02
Plurilateral deals are last best hope for world trading system
Agreements between ‘coalitions of the willing’ can gain traction over time and be subsumed into WTO frameworksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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